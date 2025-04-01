Омская область оказалась в конце списка регионов по количеству оформленных самозапретов на кредиты.

С 1 марта граждане России могут запрещать себе брать кредиты в банках и микрофинансовых организациях. В основном эта мера полезна тем, кто хочет защитить себя от мошеннических действий. Однако есть и люди, которые таким образом воспитывают в себе финансовую дисциплину.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), за первый месяц работы сервиса 7,94 млн россиян подали заявки на самозапрет. По данным сайта «СуперОмск», за первые 10 дней работы сервиса омичи подали 68 279 заявок, Омская область оказалась на 22-м месте из 30.

Лидеры рейтинга: Московская область – 621,9 тыс. самозапретов, Санкт-Петербург – 475,4 тыс., Башкирия – 271,6 тыс., Свердловская область – 259,2 тыс., Краснодарский край – 253,2 тыс., Татарстан – 220,2 тыс., Челябинская область – 197,9 тыс., Новосибирская область – 184,6 тыс., Нижегородская область – 175,6 тыс.

Самозапрет хоть и не исключает угрозу от мошенников полностью, но может спасти от кредитов, которые преступники могут взять от имени человека.