Указ о весеннем призыве подписал президент России Владимир Путин.

С 1 апреля по 15 июля 2025 в России будет идти призывная кампания. В соответствующем указе президента отмечается, что всего в ходе весенней кампании в армию призовут 160 тыс. человек.

В этом году она имеет ряд особенностей: на военную службу отправятся граждане в возрасте от 18 до 30 лет, а для проведения призыва будет задействована государственная информационная система. Так, электронные повестки о явке в военный комиссариат будут направляться в личный кабинет гражданина на портале «Госуслуги».

Начало отправок призывников со сборных пунктов спланированно с 10 апреля. Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев.