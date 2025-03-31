Молодежь активно занимается порчей недвижимости.

Один из известных долгостроев на улице Маяковского в Октябрьском округе Омска стал местом притяжения для хулигански настроенной молодежи. В сообществе «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте» анонимный автор рассказал, что на объекте ежедневно собираются представители подрастающего поколения.

– Долгострой на ул. Маяковского (6-я Линия, 99). Каждый день бегают, играют, бьют стекла, – уточняется в посте.

На видео можно наблюдать, как подростки поднимаются на балкон недостроенного дома, а затем начинают разрушать конструкции, ударяя по ним палкой. Вскоре после этого куски строительных материалов начинают падать вниз. Следы разрушений заметны на нескольких этажах здания. Еще одна видеозапись демонстрирует большую группу людей, собравшихся на вершине недостроенного сооружения. Это вызывает опасения относительно безопасности посетителей стройки.

Напомним, что дом на улице Маяковского возводила компания «ССК «Металлургмаркет» на средства дольщиков. В 2007 году началось строительство жилого комплекса вместо частного сектора. Первые два дома были построены, но с третьим возникли сложности. Строительство началось в 2012 году без разрешения, так как на участке располагался барак. В 2015 году застройщика объявили банкротом, и, несмотря на высокий уровень готовности дома, строительные работы были приостановлены решением суда.