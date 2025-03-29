Коллега сказал мужчине, что решит все вопрос с ГИБДД, и начал тянуть из него деньги.

53-летний житель Большереченского района Омской области лишился около 300 тыс. рублей в попытке получить водительские права. У мужчины возникли проблемы с получением прав категории «С» (позволяют управлять средними и тяжелыми грузовиками), и коллега по работе предложил помощь решить вопрос с ГИБДД. За услугу он попросил 150 тыс. рублей.

– На протяжении четырех месяцев знакомый несколько раз переносил дату пересдачи, а также увеличивал сумму, якобы из-за возникших проблем в Госавтоинспекции. После очередной передачи денег потенциальный автолюбитель заподозрил неладное. Незаметно наблюдая за своим знакомым, заявитель услышал телефонный разговор, подтверждающий обман, и обратился в полицию, – сообщили в пресс-службе УМВД.

Коллегу большереченца, 32-летнего жителя Ленинского округа Омска, задержали. На допросе он признался, что не собирался помогать с правами, а полученные деньги уже потратил. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ранее омич уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за мошенничество.