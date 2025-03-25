Новые правила движения помогут снизить риск аварий.

Сегодня, 25 марта, для снижения риска аварийных ситуаций будет изменена схема светофорного регулирования на перекрестке улицы Лукашевича и проспекта Комарова. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Омска Сергей Шелест.

На перекрестке улиц Лукашевича и проспекта Комарова установлен новый светофор с дополнительной секцией для левого поворота. Теперь движение регулируется следующим образом: если вы едете по улице Лукашевича в сторону улицы Дианова, можете двигаться прямо на основной сигнал светофора. Для поворота направо на проспект Комарова в сторону моста имени 60-летия ВЛКСМ нужно дождаться разрешающих сигналов на обоих секциях светофора.

Левый поворот на проспект Комарова возможен только при включении зеленого сигнала на дополнительной секции светофора. С проспекта Комарова разрешены повороты направо, налево и развороты, а с улицы Лукашевича можно повернуть направо на проспект Комарова, ориентируясь на сигнал дополнительной секции светофора.

Важно помнить, что во второй фазе, когда машины поворачивают с улицы Лукашевича на проспект Комарова навстречу друг другу, приоритет имеют те, кто делает левый поворот. Это связано с тем, что для них дополнительный сигнал светофора включается одновременно с основным.

Аналогично в третьей фазе преимущество получают водители, делающие разворот на проспекте Комарова, потому что они движутся на разрешающий сигнал основного светофора. Здесь правило «помеха справа» действовать не будет.