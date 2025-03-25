Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

Новые правила движения помогут снизить риск аварий.

Сегодня, 25 марта, для снижения риска аварийных ситуаций будет изменена схема светофорного регулирования на перекрестке улицы Лукашевича и проспекта Комарова. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Омска Сергей Шелест.

На перекрестке улиц Лукашевича и проспекта Комарова установлен новый светофор с дополнительной секцией для левого поворота. Теперь движение регулируется следующим образом: если вы едете по улице Лукашевича в сторону улицы Дианова, можете двигаться прямо на основной сигнал светофора. Для поворота направо на проспект Комарова в сторону моста имени 60-летия ВЛКСМ нужно дождаться разрешающих сигналов на обоих секциях светофора.

Левый поворот на проспект Комарова возможен только при включении зеленого сигнала на дополнительной секции светофора. С проспекта Комарова разрешены повороты направо, налево и развороты, а с улицы Лукашевича можно повернуть направо на проспект Комарова, ориентируясь на сигнал дополнительной секции светофора.

Важно помнить, что во второй фазе, когда машины поворачивают с улицы Лукашевича на проспект Комарова навстречу друг другу, приоритет имеют те, кто делает левый поворот. Это связано с тем, что для них дополнительный сигнал светофора включается одновременно с основным.

Аналогично в третьей фазе преимущество получают водители, делающие разворот на проспекте Комарова, потому что они движутся на разрешающий сигнал основного светофора. Здесь правило «помеха справа» действовать не будет.

·Авто

Новые правила движения помогут снизить риск аварий.

Сегодня, 25 марта, для снижения риска аварийных ситуаций будет изменена схема светофорного регулирования на перекрестке улицы Лукашевича и проспекта Комарова. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Омска Сергей Шелест.

На перекрестке улиц Лукашевича и проспекта Комарова установлен новый светофор с дополнительной секцией для левого поворота. Теперь движение регулируется следующим образом: если вы едете по улице Лукашевича в сторону улицы Дианова, можете двигаться прямо на основной сигнал светофора. Для поворота направо на проспект Комарова в сторону моста имени 60-летия ВЛКСМ нужно дождаться разрешающих сигналов на обоих секциях светофора.

Левый поворот на проспект Комарова возможен только при включении зеленого сигнала на дополнительной секции светофора. С проспекта Комарова разрешены повороты направо, налево и развороты, а с улицы Лукашевича можно повернуть направо на проспект Комарова, ориентируясь на сигнал дополнительной секции светофора.

Важно помнить, что во второй фазе, когда машины поворачивают с улицы Лукашевича на проспект Комарова навстречу друг другу, приоритет имеют те, кто делает левый поворот. Это связано с тем, что для них дополнительный сигнал светофора включается одновременно с основным.

Аналогично в третьей фазе преимущество получают водители, делающие разворот на проспекте Комарова, потому что они движутся на разрешающий сигнал основного светофора. Здесь правило «помеха справа» действовать не будет.