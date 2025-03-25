По данным силовиков, омич содействовал кол-центрам и создавал аккаунты для сбора денег.

Во 2-м Восточном окружном военном суде Новосибирска был вынесен приговор по части 5 статьи 33 – части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за содействие в финансировании террористической деятельности.

Силовики установили, что мужчина оказывал помощь украинским «кол-центрам», предоставляя канал связи, устанавливая и обслуживая сим-боксы. Кроме того, фигурант содействовал созданию телеграм-аккаунтов, использовавшихся для сбора денег на нужды украинской террористической организации. С октября по декабрь 2023 года ему удалось создать 10 аккаунтов, которые он продавал по 400 рублей.

​Сотрудники УФСБ России по Омской области во взаимодействии с УМВД России по Омской области прекратили эту преступную деятельность. По месту жительства омича обнаружены и изъяты 6 сим-боксов и более 300 сим-карт различных операторов связи, которые использовались для осуществления мошеннических действий.

Суд назначил подсудимому наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, причем первые три года он проведет в тюрьме.