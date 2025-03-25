Медицинские учреждения вернули соответствующие лицензии.

Принятый в декабре 2024 года закон «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Омской области» уже дал первые результаты. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, 9 частных клиник отказались от проведения абортов и вернули соответствующие лицензии.

– В прошлом году мы приняли закон, предусматривающий систему штрафов за склонение к искусственному прерыванию беременности. Ответственность распространяется том числе и на частные клиники. Сейчас у нас в Омске уже 9 частных клиник добровольно отказались от проведения искусственного прерывания беременности и лицензий на эту медицинскую услугу, – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Согласно закону, склонение к аборту физических лиц наказывается штрафом на сумму от 3 до 5 тыс. рублей. Штраф для должностных лиц составляет от 20 до 40 тыс. рублей, юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей. Механизм привлечения к административной ответственности следующий: от беременной женщины поступает заявление на лиц, склоняющих ее к аборту; далее документ передается в суд, который и будет определять вину и накладывать наказание.

Как отмечали во время обсуждения законопроекта депутаты Заксобрания, врачи, работающие в государственных медицинских учреждениях, склоняют пациенток к абортам, а потом сами проводят их в частной клинике. Парламентарии назвали это «фабрикой по самоуничтожению».

Ранее сообщалось, что лицензии на проведение абортов имеют 32 частные организации в Омской области.