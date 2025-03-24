В мероприятии примут участие 180 человек.

С 11 по 13 марта в Омске пройдет Окружная школа командных составов студенческих отрядов Сибирского федерального округа. Участниками школы станут 180 студентов из различных образовательных организаций Сибири, которые претендуют на руководящие должности. Омск примет у себя участников из Новосибирска, Красноярска, Барнаула, Иркутска, Томска, Кузбасса, Хакасии, Горно-Алтайска и Тывы.

– ‎Мы, как Омское региональное отделение, принимаем в своих стенах окружную школу командных составов студенческих отрядов Сибирского Федерального округа. Участниками школы станут порядка 180 человек, – объяснил руководитель Омского регионального отделения РСО Александр Черепанов. – Это ребята из всех региональных отделений Сибирского федерального округа и, соответственно, омичи.

– Ребят на протяжении трех дней ждет очень насыщенная, яркая, творческая и, самое главное, образовательная программа, где мы разберем важные вопросы, связанные с набором бойцов в студенческие отряды, поделимся и обменяемся опытом в этой сфере, – добавил Александр Черепанов. – Обсудим вопросы взаимодействия между штабами и администрацией образовательных организаций. Омск уже третий год подряд принимает окружную школу командных составов. Образовательная программа понесла за собой определенные изменения, качественные и важные для продуктивной работы!

В школе участников научат нескольким дисциплинам: эффективному планированию, креативному мышлению, продвижению, презентационной деятельности и процессу переговоров. Спикерами выступят руководители Центрального Штаба РСО и лекторы Российского общества «‎Знание». В конце мероприятия участники пройдут тестирование по пройденной программе.