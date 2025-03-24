Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

К ремонту дорожники обещали приступить в апреле.
Омичи пожаловались на провалившуюся тротуарную плитку на Иртышской набережной. Провал обнаружен в районе речного порта в Ленинском округе города.
– И вот опять набережная рушится, – написал автор поста в одной из популярных соцсетей.
В Управлении дорожного хозяйства и благоустройства сообщили, что уже обследуют дороги и участок набережной. Ремонт начнется в апреле.
Год назад омичи жаловались на разрушающуюся набережную Оми.
·Общество

К ремонту дорожники обещали приступить в апреле.
Омичи пожаловались на провалившуюся тротуарную плитку на Иртышской набережной. Провал обнаружен в районе речного порта в Ленинском округе города.
– И вот опять набережная рушится, – написал автор поста в одной из популярных соцсетей.
В Управлении дорожного хозяйства и благоустройства сообщили, что уже обследуют дороги и участок набережной. Ремонт начнется в апреле.
Год назад омичи жаловались на разрушающуюся набережную Оми.