При этом цены на бензин и дизельное топливо продолжают расти.

В марте на омских заправках вновь изменились цены. Газ для заправки машин стал стоить дешевле, а бензин и дизельное топливо – дороже.

Бензин марки АИ-92 стоил 53,67 руб./литр, сейчас – 53,70 руб./литр. АИ-95 – 58,11 руб./литр, цена выросла на 3 копейки. На 4 копейки подорожало дизельное топливо.

Зато снизилась цена на автомобильный газ: раньше стоил он 23,75 руб./литр, сейчас – 23,25 руб./литр. Минус 50 копеек – существенная разница для водителей.