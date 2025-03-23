Глава федерального следкома поручил своему омскому коллеге провести проверку.

В социальных сетях появились обращения жителей Калачинска Омской области, недовольных качеством питьевой воды. Они заявили, что жизненно необходимый ресурс пахнет болотом и плесенью, а также имеет желтый цвет.

Кроме того в информационный центр СК России обратилась жительница Омской области. Она сообщила, что с марта текущего года в жилые здания, медицинские, социальные и образовательные учреждения подается вода, непригодная для питья и бытовых нужд ввиду наличия примесей, а также имеющий резкий неприятный запах. Обращения компетентные органы результата не принесли. Жители опасаются, что это может привести к распространению инфекций.

В связи с этим глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК РФ по Омской области Виталию Батищеву провести проверку и доложить о ее результатах. Глава федерального следкома проконтролирует ситуацию.