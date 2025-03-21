Омск-Информ
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·Авто

Для этого чиновники запустят асфальтобетонный завод.
Мэрия Омска решила запустить муниципальный асфальтобетонный завод раньше запланированного срока. В тестовом режиме он начнет работать уже сегодня ночью.
Произведенный на заводе асфальт будут использовать для аварийно-восстановительного ремонта дорог. Уже сегодня ночью работы планируются на улицах 70 лет Октября, Перелета, перекрестках Герцена и Булатова, Красного Пути и Кемеровской, Ипподромной, Бульварной, Королева, Иртышской набережной, в тоннеле на Серова и др.
·Авто

Для этого чиновники запустят асфальтобетонный завод.
Мэрия Омска решила запустить муниципальный асфальтобетонный завод раньше запланированного срока. В тестовом режиме он начнет работать уже сегодня ночью.
Произведенный на заводе асфальт будут использовать для аварийно-восстановительного ремонта дорог. Уже сегодня ночью работы планируются на улицах 70 лет Октября, Перелета, перекрестках Герцена и Булатова, Красного Пути и Кемеровской, Ипподромной, Бульварной, Королева, Иртышской набережной, в тоннеле на Серова и др.