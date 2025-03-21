В МЧС готовятся к прохождению весеннего паводка на территории Омской области.

В Омской области повторения прошлогоднего сценария с паводком не ожидается, несмотря на сложную обстановку. Однако готовятся к наихудшему сценарию развития ситуации на северных реках. Об этом рассказал начальник регионального ГУ МЧС России Владислав Колодинский на пресс-конференции в ТАСС.

- Изначально мы и вся система МЧС готовимся по наихудшему сценарию. Берем прошлогодний сценарий и ожидаем подтопления тех же самых населенных пунктов, тех же самых дорог, и готовимся, соответственно, в том же самом направлении, - отметил глава омского МЧС.

В числе мероприятий Владислав Колодинский назвал организацию оповещения населения, эвакуацию, подготовку пунктов временного размещения.

- Сейчас завозятся продукты и топливо в Усть-Ишимский район, потому что там одна дорога, и та перемывается. Заранее будут вывезены беременные женщины, инвалиды, - добавил руководитель регионального главка МЧС.

В Усть-Ишимский район в первой декаде апреля будут отправлены 20 сотрудников МЧС и плавающий транспортер.