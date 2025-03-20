Форвард пропустил предыдущий матч с московским «Динамо».

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев после пропущенного выездного матча с московским «Динамо» примет участие в сегодняшней игре против «Витязя». Поединок состоится в подмосковной Балашихе.

Как сообщается в телеграм-канале «ястребов», Ткачев выйдет на лед в третьем звене с канадским форвардом Майклом Маклаудом и давним партнером, американцем Ридом Буше. Лидеры «Авангарда» будут ассистентами капитана.

После длительного восстановления после разрыва ахиллова сухожилия Ткачев впервые вышел на лед в составе «Авангарда» 11 марта в домашнем матче против «Торпедо» (Нижний Новгород) и забросил победную шайбу: «ястребы» победили 4:3. В следующем матче против челябинского «Трактора» (4:5) нападающий сделал две голевые передачи на партнеров. С «Торпедо» Ткачев и Буше начинали матч во втором звене, с «Трактором» – в первом. Сначала центральным нападающим к ним поставили Николая Прохоркина, затем Ивана Игумнова. Сегодня у лидеров «Авангарда» третий по счету центр.

Добавим, что причину пропуска Ткачевым матча с «Динамо» 18 марта омский клуб так и не назвал. Возможно, у форварда возникли какие-то проблемы со здоровьем и тренеры решили его поберечь.