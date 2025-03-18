При этом форвард остается в составе команды.

Сегодня, 18 марта, в составе команды «Авангард» на выездной матч с московским «Динамо» отсутствует нападающий Владимир Ткачев.

– Не пугайтесь, Вова с командой! – успокоили в официальном телеграм-канале «ястребов».

На воротах в нынешнем матче выставили Михаила Бердина. В первом звене сыграют нападающие Игорь Мартынов и вернувшийся в расположение клуба канадский легионер Майкл Маклауд. Нашивки ассистентов у нападающих Рида Буше и Ивана Игумнова.

Отметим, что Владимир Ткачев вернулся к играм в составе «Авангарда» после тяжелой травмы ахиллова сухожилия 11 марта в матче против нижегородского «Торпедо» на «G-Drive Арене». Форвард в тот день забросил победную шайбу, доведя счет до 4:3 в пользу омичей.