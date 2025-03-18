В список травмированных форварда не вносили.

Сегодня, 18 марта, нападающий омского «Авангарда» Майкл Маклауд сыграет в составе команды против московского «Динамо» на льду «ЦСКА Арены». Матч состоится в 22:30 по омскому времени.

Отсутствовавший три недели форвард, по данным телеграм-канала «Хоккейная правда», выступит в связке с нападающим Ридом Буше. Все билеты на матч проданы. Ранее камбэк канадского хоккеиста анонсировал главный тренер «ястребов» Ги Буше.

Майкл Маклауд не выходил на лед после матча с московским «Спартаком» 2 марта. При этом в список травмированных легионера не вносили.