Омск-Информ
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·Спорт

Хоккеист может выйти на лед уже на следующей неделе.
Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше после вчерашнего матча дал прогноз о возвращении на лед нападающего Майкла Маклауда. Тренер выразил надежду, что легионер сыграет уже в ближайшем выездном матче.
– Сейчас надеемся увидеть его в матче против «Динамо», – сказал Буше.
«Авангард» сыграет против московского «Динамо» во вторник, 18 марта.
Напомним, Маклауд не выходил на лед после матча с московским «Спартаком» 2 марта. При этом в список травмированных легионера не вносили.
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·Спорт

Хоккеист может выйти на лед уже на следующей неделе.
Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше после вчерашнего матча дал прогноз о возвращении на лед нападающего Майкла Маклауда. Тренер выразил надежду, что легионер сыграет уже в ближайшем выездном матче.
– Сейчас надеемся увидеть его в матче против «Динамо», – сказал Буше.
«Авангард» сыграет против московского «Динамо» во вторник, 18 марта.
Напомним, Маклауд не выходил на лед после матча с московским «Спартаком» 2 марта. При этом в список травмированных легионера не вносили.
1504