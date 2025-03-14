Фееричную победную серию «ястребов» завершил лидер Восточной конференции.

Хоккеисты омского «Авангарда» проиграли последний домашний матч в регулярном чемпионате КХЛ. На льду «G-Drive Арены» «ястребы» уступили челябинскому «Трактору» со счетом 4:5. Лидер Восточной конференции остановил победную серию омской команды, которая насчитывала 12 матчей.

Первый период остался за «ястребами»: пропустив первыми, омичи ответили шайбами нападающих Ивана Игумнова и Джованни Фьоре, поболеть за которого в Омск прилетел его отец. Во второй двадцатиминутке «Авангард» пропустил три безответные шайбы, счет стал 2:4. В заключительном отрезке форвард «ястребов» Константин Окулов сократил разрыв до минимума, но буквально через восемь секунд в ворота омичей влетела пятая шайба.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заменил вратаря на шестого полевого игрока, и за полторы минуты до сирены Николай Прохоркин сделал счет 4:5. Однако спасти игру «ястребы» уже не смогли. В нервной и напряженной концовке «Трактор» сумел выстоять.

До конца регулярного чемпионата у омской команды осталось три матча на выезде. Ближайший состоится 18 марта в Москве против «Динамо».