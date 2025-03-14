Тони Фьоре считает «G-Drive Арену» круче многих стадионов НХЛ.

В Омске находится отец нападающего «Авангарда» Джованни Фьоре. Пресс-служба «ястребов» записала ролик с Тони Фьоре, в котором он рассказал о своих впечатлениях от Омска, «G-Drive Арены» и игры команды.

– Я смотрел прошлую игру, которую мы выиграли (11 марта с «Торпедо», счет 4:3. – РИА «Омск-информ»). Это был невероятный матч, и болельщики… просто сумасшедшие. Здорово здесь находиться и смотреть, как играет команда, ведь у нас правда сильный состав, – отметил Фьоре-старший. – Эта арена лучше, чем те из арен НХЛ, на которых я был. Она такая классная.

Отец хоккеиста также поделился мнением об игре сына. В предыдущем клубе, «Адмирале» из Владивостока, Джованни Фьоре несколько потерял уверенность, но теперь он снова набирает обороты, считает Тони.

– Ему действительно нравится здесь быть. Это отличная команда, отличная организация. О нем заботятся очень хорошо, и я очень рад, что Джованни в месте, где он счастлив, – подчеркнул родитель.

Накануне сам Джованни Фьоре комплементарно высказался об «Авангарде», заявив, что впечатлен отношением тренеров и руководства в «Авангарде»: такого в своей профессиональной карьере он еще никогда не видел.

Форвард перешел в омский клуб в конце прошлого года. За 26 игр в составе «ястребов» он набрал 14 (7+7) очков при показателе полезности «+8».