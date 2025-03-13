Канадский форвард нападающий, что «G-Drive Арена» лучше, чем многие стадионы в НХЛ.

Канадский нападающий «Авангарда» Джованни Фьоре рассказал об адаптации к жизни в Омске. Форвард играет за команду с конца декабря прошлого года. Он перешел в омский клуб из «Адмирала».

Хоккеисту особенно полюбились омские рестораны.

– Мне понравился ресторан «Скопин», я хожу туда обедать. «Дворик» и «Скопин» – два прекрасных ресторана, – передает слова Фьоре Allhockey.ru. – Я абсолютно не согласен с этими разговорами. Омск – замечательный город с прекрасными ресторанами. Он достаточно тихий, здесь не такое сильное движение, и мне это нравится. Все довольно близко, до центра города ехать недолго.

Форвард впечатлен отношением тренеров и руководства в «Авангарде»: такого в своей профессиональной карьере он еще никогда не видел. По словам хоккеиста, «G-Drive Арена» лучше многих стадионов НХЛ.

– Я впервые побывал здесь в прошлом году, когда мы приезжали в Омск с «Адмиралом». И уже тогда я был невероятно им поражен. «G-Drive Арена» лучше, чем многие стадионы в НХЛ. Она прекрасна и снаружи, и изнутри. Строители очень круто постарались! – отметил Фьоре.

По словам форварда, фанаты делают ледовую арену уникальной.