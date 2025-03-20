Цель акции – показать родителям выпускников, что в ЕГЭ нет ничего страшного и непосильного.

Сегодня, 20 марта, в Омске прошла акция «Сдаем вместе. Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Вместе с родителями будущих выпускников экзамен по математике написали чиновники областного правительства.

В акции приняли участие вице-губернатор Иван Колесник, министр образования Ольга Степанова, глава Минспорта Алексей Ленберг, начальник Главного управления молодежной политики Светлана Лопуценко, а также заместители министра культуры Светлана Бакулина и Ольга Безродная. Как заявил Колесник, в сдаче ЕГЭ ничего страшного нет.

– Благодаря такому формату родители школьников убедились, что в ЕГЭ нет ничего страшного и непосильного, и теперь смогут объяснить все это своим детям, морально настроить их на сдачу экзаменов, – заявил Колесник.

Чиновник добавил, что такой формат позволяет также укрепить семейные отношения и сделать школьников и родителей ближе.

Сдача экзаменов в формате ЕГЭ стартует в конце мая.