Торжественное награждение приурочено к 110-летию омского водопровода

19 марта прошло торжественное награждение сотрудников водоканала. За трудовые достижения федеральными и региональными наградами в связи с профессиональным праздником и 110-летием омского водопровода отметили более 130 работников предприятия.

За последние 20 лет работы предприятия протяженность обслуживаемых сетей водоснабжения увеличилась на 369 км, сетей канализации – на 279 км.

С 2005 года омский водоканал подал потребителям 3 млрд 312 млн кубометров чистой питьевой воды, принял и очистил около 3 млрд кубометров сточных вод, провел более 9 млн. исследований проб воды и стоков, построил и реконструировал 183 километра сетей водопровода и канализации, заключил более 10 000 договоров на строительство новых сетей на сумму около 6 млрд рублей. Аварийность по сетям водоснабжения снижена на 71 %, а потери воды уменьшились в два раза.

– Задачи омского водоканала за все время работы предприятия остаются неизменными, – рассказал генеральный директор омского водоканала Павел Козлов. – Главные – обеспечить горожан качественной питьевой водой, отвести и очистить сточные воды. Сегодня большое внимание мы уделяем экологии. Крупные проекты по обновлению оборудования на различных технологических этапах очистки сточных вод реализуются за счет инвестиционной программы на очистных сооружениях канализации. Качество омской питьевой воды неизменно входит в число лучших в стране. Это то, чем по праву могут гордиться омичи.

Сегодня предприятие эксплуатирует 4 речных водозабора, два комплекса водопроводных очистных сооружений общей производительностью 630 тысяч кубометров в сутки, два комплекса очистных сооружений канализации общей производительностью 630 тысяч кубометров в сутки, 105 водопроводных насосных станций и 114 канализационных насосных станций. Компания обслуживает водопроводные сети протяженностью 1943 км и сети канализации протяженностью 1362 км.

Компания подает питьевую воду и оказывает услуги водоотведения более чем 1 млн потребителей, проживающих в Омске. Клиентами водоканала являются свыше 8 тысяч юридических лиц, УК, ТСЖ, организаций и предприятий различных форм собственности.