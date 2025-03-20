Подключение к голубому топливу новых потребителей, а также крупных предприятий зависит от строительства магистрального газопровода на территории соседней области.

Министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко рассказал о проблемах дальнейшей газификации региона, в том числе подключения к голубому топливу крупных предприятий, реализующих масштабные инвестиционные проекты.

Как пояснил чиновник, сейчас газоснабжение ряда сибирских регионов Сибирского федерального округа, в том числе и Омской области, ведется от Томской газотранспортной системы. Эта система имеет определенные инфраструктурные ограничения, которые не позволяют обеспечить поставку больших дополнительных объемов газа для потребителей.

– Резерв пропускной способности для каждой газораспределительной станции Омской области рассчитывается в объеме 10–20 куб. м в час. Как отмечают в ПАО Газпром, снятие ограничений возможно только после строительства магистрального газопровода на территории Томской области, – сообщил министр.

Заместитель гендиректора «Газпром трансгаз Томск» Александр Шурупов рассказал о сроках расширения газотранспортной системы Сибири. В рамках первого этапа, рассчитанного до 2029 года, будет построена газовая магистраль, которая полностью закроет текущие потребности газотранспортной системы Омской области.

– После, в рамках 2-го этапа, будет выполняться строительство дополнительной ветки газопровода, которая снимет все ограничения системы газоснабжения и позволит обеспечить дополнительные объемы для новых потребителей в Омской области, то есть даст возможность многим населенным пунктам и предприятиям получить доступ к голубому топливу, – добавил Владимир Шнипко.

Несмотря на инфраструктурные ограничения, газификация Омской области продолжается. После того как в прошлом году голубое топливо пришло в Большереченский район, нитку газопровода потянули до Тары. Накануне глава региона Виталий Хоценко сообщил, что до Северной столицы области осталось построить около 4 км газопровода.