Омск-Информ
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·Общество

Девочек в регионе также называют Лианами, а мальчиков Алинами.
Сегодня реестр ЗАГС обновил данные о том, как называют детей жители Омской области. В этом году самыми редкими женскими именами пока являются Лиана, Аливия, Рианна, Разалия и Руфина. Мужскими – Аркадий, Алин, Рахим, Мустафа и Муххамадсафо.
Топ самых популярзых имен:
  • Михаил и Анна;
  • Александр и Мария;
  • Матвей и София;
  • Роман и Ева;
  • Артем и Варвара.
·Общество

Девочек в регионе также называют Лианами, а мальчиков Алинами.
Сегодня реестр ЗАГС обновил данные о том, как называют детей жители Омской области. В этом году самыми редкими женскими именами пока являются Лиана, Аливия, Рианна, Разалия и Руфина. Мужскими – Аркадий, Алин, Рахим, Мустафа и Муххамадсафо.
Топ самых популярзых имен:
  • Михаил и Анна;
  • Александр и Мария;
  • Матвей и София;
  • Роман и Ева;
  • Артем и Варвара.