Заторы наблюдаются несмотря на то, что час пик миновал.

Вот уже несколько дней в Омске образуются серьезные дорожные заторы из Нефтяников в сторону моста 60-летия ВЛКСМ и центра города.

Ранее сообщалось, что горожанам приходится идти на работу пешком. А пробки не рассасывались на протяжении всего дня. Как оказалось, причиной стала огромная яма, заполненная водой. Городские власти обещают, что подрядчик заделает ее к четвергу.

Впрочем, от этого легче не становится. Судя по онлайн-карте и отзывам омичей, мост у Телецентра стоит и поздним вечером.