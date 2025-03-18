Ранее судимому мужчине снова грозит колония.

В Центральном округе Омска произошел грабеж. Как сообщают полицейские, в ювелирный салон на проспекте Карла Маркса зашел мужчина. Он предъявил код на предзаказ и попросил показать золотую цепочку. Когда украшение стоимостью 227 000 рублей оказалось у него в руках, омич убежал.

Полицейские поймали грабителя. Им оказался 44-летний житель Октябрьского округа, ранее неоднократно судимый за кражи и грабежи.

Мужчину задержали у него дома. На допросе он рассказал, что украшение сдал в ломбард за 157 000 рублей. Деньги потратил на развлечения. Теперь ему грозит до 4 лет колонии.