Молодые руководители, которые начинали свой путь бойцами РСО, внесут свежий взгляд и новые смыслы в развитие организации.

Очередной VII Съезд Российских студенческих отрядов состоялся 14 марта в Москве. На нем был избран новый руководящий состав руководящих организаций и внесены изменения в Устав. В мероприятии приняли участие 250 человек – руководство организации, делегаты от 85 региональных отделений РСО. Омск представляли 5 делегатов.

Согласно Уставу Российских студенческих отрядов съезд является высшим руководящим органом и созывается каждые три года.

– 21 год Российские студенческие отряды развиваются, меняются, растут, становятся все более узнаваемы. И конечно, для нас, кто стоял у истоков, отрадно, что удается постоянно становиться новыми, интересными и давать дорогу молодым. Смена руководящего состава – это важный шаг для дальнейшего развития РСО. Преемственность поколений – это одна из главных ценностей движения, благодаря которой в том числе студенческие отряды существуют уже 66 лет. Я верю, что новые молодые руководители, которые начинали свой путь бойцами, внесут значимый вклад и свежий взгляд и новые смыслы в развитие организации, – отметил председатель правления Омского регионального отделения РСО Алексей Потейко.

На должность командира Центрального штаба был избран Ярослав Зубащенко. На совещании руководителей Российских студенческих отрядов командир представил обновленный состав Центрального штаба, в который вошли четверо омичей. Комиссаром Российских студенческих отрядов стала Юлия Позднякова. Свой путь Юлия начинала в Омском областном студенческом отряде, занимая должность командира штаба школьных трудовых дел, а в период 2022–2023 годов Юлия занимала должность комиссара Омского регионального отделения РСО.

– Когда-то я пришла в Омский областной школьный трудовой отряд, а сегодня я – комиссар одной из крупнейших молодежных организаций в стране. Благодарю за доверие и верю, что вместе с новой командой мы сможем открыть для Российских студенческих отрядов новые горизонты и возможности. А главное, что мы сможем дать еще больше перспектив и возможностей студентам, которые выбрали РСО. И конечно, отдельные слова благодарности за возможности хотелось бы сказать родному Омску, – рассказала комиссар Российских студенческих отрядов Юлия Позднякова.

Новую для себя должность заняла Полина Комарова, которая также является выходцем из Омского областного студенческого отряда. В этом году Полина заняла должность руководителя направления студенческих педагогических отрядов.

– Для нас это большая гордость и подтверждение того, что Омский областной студенческий отряд является кузницей кадров. Это означает, что мы создаем правильные условия для личностного роста наших бойцов, воспитывая в них нужные для руководителей компетенции! Мы желаем Юлии и Полине успехов в их новых должностях, – поделился эмоциями руководитель Омского регионального отделения РСО Александр Черепанов.

Сохранили свои позиции Дмитрий Коротков, руководитель направления студенческих отрядов проводников, Божена Колачевская, руководитель PR-отдела РСО, и Варвара Пасенкова, руководитель студенческих отрядов железнодорожного транспорта, которые также являются выходцами из Омского регионального отделения РСО.