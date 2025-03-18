Омск-Информ
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·Общество

В мэрии ждут стабильно плюсовой температуры.
Жители Омска обратились с просьбой к чиновникам очистить скейт-парк от снега. По словам горожан, им ответили, что это сделают в течение недели, ожднако работы в обозначенное время не начались.
– Как итог, ничего не почистили, и дети снова начали чистить сами. Мы очень сильно просим, чтобы нам почистили скейт-парк, потому что дети сами не справятся, а если скейт-парк будет таять сам, то растает, дай бог, только в середине мая, – отмечают горожане в соцсетях.
Мэрия в комментариях ответила, что специалисты бюджетного учреждения «Спортивный город» очистят территорию скейт-парка от снега и наледи при наступлении стабильно плюсовой температуры. Иначе можно повредить основание покрытия. Кроме того, наледь продолжает образовываться ежедневно.
·Общество

В мэрии ждут стабильно плюсовой температуры.
Жители Омска обратились с просьбой к чиновникам очистить скейт-парк от снега. По словам горожан, им ответили, что это сделают в течение недели, ожднако работы в обозначенное время не начались.
– Как итог, ничего не почистили, и дети снова начали чистить сами. Мы очень сильно просим, чтобы нам почистили скейт-парк, потому что дети сами не справятся, а если скейт-парк будет таять сам, то растает, дай бог, только в середине мая, – отмечают горожане в соцсетях.
Мэрия в комментариях ответила, что специалисты бюджетного учреждения «Спортивный город» очистят территорию скейт-парка от снега и наледи при наступлении стабильно плюсовой температуры. Иначе можно повредить основание покрытия. Кроме того, наледь продолжает образовываться ежедневно.