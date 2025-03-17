Омск-Информ
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·Общество

Причем на смену гриппу A пришел грипп В.
Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости ОРВИ в Омской области. С 10 по 16 марта этот показатель на 14,61 % превысил эпидемический порог, хотя неделей ранее был ниже. Омичи заражались вирусами гриппа А и В, сезонными коронавирусами и вирусами новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2).
– Продолжается нарастание доли положительных находок вирусов гриппа с преобладанием в структуре вирусов гриппа В, – сообщили в ведомстве.
Отметим, что в предыдущие недели в Омской области росло число заболевших гриппом А.
·Общество

Причем на смену гриппу A пришел грипп В.
Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости ОРВИ в Омской области. С 10 по 16 марта этот показатель на 14,61 % превысил эпидемический порог, хотя неделей ранее был ниже. Омичи заражались вирусами гриппа А и В, сезонными коронавирусами и вирусами новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2).
– Продолжается нарастание доли положительных находок вирусов гриппа с преобладанием в структуре вирусов гриппа В, – сообщили в ведомстве.
Отметим, что в предыдущие недели в Омской области росло число заболевших гриппом А.