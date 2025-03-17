Центр детского и семейного отдыха запускает новую программу – «Мы из будущего».
Наступила весна, и все школьники с нетерпением ожидают весенних каникул. Центр детского и семейного отдыха «Буревестник» предлагает новую уникальную программу «Мы из будущего». И обещает обеспечить каждому ребенку качественный загородный отдых с пользой для развития и здоровья.
Новая программа предполагает следующие виды активного отдыха:
- Квесты «Космическое путешествие», «Машина времени»
- Интеллектуальные шоу «Мудрость вселенной»
- Караоке-батлы «Голоса планет»
- Шоу талантов «Звездный час»
- Дискотеки
- Выезды в аквапарк
На межгалактическом корабле «Буревестника» в наличии комфортные номера, вкусное и разнообразное 6-разовое питание, интересные развлечения, крутая команда вожатых!
Кроме того, «Буревестник» предоставляет приятный бонус, чтобы у ребят остались самые классные впечатления от отдыха. При приобретении путевки на весенние каникулы вы получаете в подарок сертификат на посещение аквапарка «АкваРио» для 1 взрослого и 1 ребенка, тариф «Аква+СПА» на 3 часа.
Яркие эмоции будут обеспечены и детям, и взрослым. Выбирайте правильный и полезный досуг для всей семьи!
Хотите отправиться на планету дружбы, радости и смеха? Тогда бронируйте путевку!
24.03–30.03.2025
07.04.–13.04.2025
Стоимость – 17500 руб.
Подробности акции уточняйте в офисе продаж или по телефону: 598-598, WhatsApp 8(950) 780-37-52.
ООО «Виктория» ИНН 5501179622. Реклама