В этом году поощрили всех участниц конкурса.

Мэр Омска Сергей Шелест вместе со спикером горсовета Владимиром Корбутом наградили победительниц конкурса красоты «Леди в погонах».

Издание «Вечерний Омск» проводит проект уже в четвертый раз. Первый конкурс прошел в марте 2022 года и назывался «Леди омской полиции». В нем участвовали представительницы 26 подразделений регионального управления МВД. В 2023 году проект расширился и получил название «Леди в погонах». В нем приняли участие не только сотрудницы полиции, но также представительницы Следственного комитета, службы судебных приставов, МЧС и службы исполнения наказаний.

В 2024 году состав ведомств не менялся, а вот в 2025-м к проекту присоединился еще и 242-й учебный центр ВДВ. В рамках проекта прошло народное голосование за участниц на сайте издания. По его итогам девушки, набравшие максимальное число голосов, получают подарки от партнеров конкурса.

– Вручили прекрасным сотрудницам силовых структур заслуженные призы и поблагодарили за их нелегкую, но очень важную для общества работу, – отметил Шелест.

К слову, в этом году решили поощрить всех участниц без исключения.