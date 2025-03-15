Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Композицию уже можно послушать.
Московский музыкант Егор Корнеев выпустил песню про омское метро. Она так и называется «Омское метро».
– Особенно дорогая моему сердцу песня. Написал ее в конце прошлого года, когда в метропереходе морозил пальцы на стриту. Это уже третья моя песня про Омск, – рассказал музыкант в соцсетях.
Как сообщает «ОмскЗдесь», песня зарождалась в метропереходе у библиотеки им. Пушкина.
·Культура/Афиша

Композицию уже можно послушать.
Московский музыкант Егор Корнеев выпустил песню про омское метро. Она так и называется «Омское метро».
– Особенно дорогая моему сердцу песня. Написал ее в конце прошлого года, когда в метропереходе морозил пальцы на стриту. Это уже третья моя песня про Омск, – рассказал музыкант в соцсетях.
Как сообщает «ОмскЗдесь», песня зарождалась в метропереходе у библиотеки им. Пушкина.