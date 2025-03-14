Дорогу обещают открыть уже в июле, на сегодняшний день она построена всего на 54 %.

Строительная готовность дороги на бульваре Архитекторов, реконструкция которой ведется с осени 2023 года, составляет всего 54 %. Открыть движение по ней власти намереваются через 4 месяца, в июле.

Комитет Омского горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования запросил в мэрии информацию о состоянии дел на объекте, и вот что ответили чиновники:

– В настоящее время подрядчиком на объекте выполнены подготовительные работы, устройство ливневой канализации, слоя основания из песка автомобильной дороги, тротуаров и велодорожек, слоя основания из готовой щебеночно-гравийно-песчаной смеси, нижнего и верхнего слоев покрытия из асфальтобетонной смеси, бордюров, переустройство кабельных линий, наружных сетей газоснабжения. Строительная готовность объекта – 54 %.

Изначально работы должны были завершить к 20 декабря 2024 года, но в процесс реконструкции пришлось корректировать проектную коммуникацию – обнаружилось большое количество неучтенных сетей, которые было необходимо перенести. Это затянуло сроки и увеличило сметную стоимость реконструкции. Теперь дорогу намерены сдать в июле, потратив на нее в общей сложности около 2 млрд рублей.