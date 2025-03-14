Главе «Омской крепости» платят 114 тыс. рублей в месяц. Примерно такая же получка у директора библиотек.

В мэрии Омска обнародовали информацию о зарплатах руководителей городских дворцов культуры, музеев и театров, подведомственных департаменту культуры.

Самый высокий доход в прошлом году получался у директора Центра финансово-экономического сопровождения учреждений культуры и искусства Ирины Ястребовой – 149,6 тыс. рублей в месяц. Немного ниже зарплата у руководителя хозяйственно-эксплуатационного центра «Творчество» Сергея Кожевника – 141,4 тыс. рублей.

Среди директоров дворцов культуры больше всех зарабатывал глава ДК Кировского округа Александр Болотов, 135 тыс. рублей. Руководитель «Омской крепости» Василий Минин получал «всего» 114,2 тыс. рублей. А глава омских библиотек Наталья Дрозд – 107,8 тыс. рублей.

В театральной сфере особенно не разгуляешься. Приличная зарплата оказалась у директора театра «Студия Л. Ермолаевой» Татьяны Сухониной – 110,5 тыс. рублей. А вот глава музея театрального искусства Татьяна Ческидова заработала 69,6 тыс. рублей.

В детских школах искусств самой высокой оказалась зарплата не у директора, а у заместителя директора детской художественной школы № 1 – 124 тыс. рублей в месяц. Директор этого учреждения получал 103 тыс. рублей. Меньше всех своих коллег по ДШИ получал в прошлом году директор школы искусств № 8 – 60 тыс. рублей.