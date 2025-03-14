Дорожная обстановка нормализовалась.

С 16:00 часов федеральные автомобильные дороги Р-254, Р-402 и А-320 в границах Омской области открыты для всех видов транспорта, сообщили в МЧС.

Движение пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, негабаритных и тяжеловесных грузовых транспортных средств было приостановлено в 9:30 часов из-за неблагоприятных погодных условий (мокрый снег, ледяной дождь, ветер до 12 м/с).

Изначально ограничения действовали до 14 часов, затем их дважды продлевали.