Омск-Информ
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·Авто

Ограничения будут действовать до 14 часов сегодняшнего дня.

На федеральных трассах Р-402 (Тюмень – Омск) и Р-254 (Челябинск – Новосибирск) в границах Омской области ограничено движение транспорта.

С 9:30 до 14:00 по этим дорогам не смогут проехать пассажирские автобусы, маршрутные и легковые такси, негабаритные и тяжеловесные грузовые транспортные средства, сообщает Сибуправтодор.

Причина – неблагоприятные погодные условия (мокрый снег, ледяной дождь, ветер до 12 м/с).

·Авто

Ограничения будут действовать до 14 часов сегодняшнего дня.

На федеральных трассах Р-402 (Тюмень – Омск) и Р-254 (Челябинск – Новосибирск) в границах Омской области ограничено движение транспорта.

С 9:30 до 14:00 по этим дорогам не смогут проехать пассажирские автобусы, маршрутные и легковые такси, негабаритные и тяжеловесные грузовые транспортные средства, сообщает Сибуправтодор.

Причина – неблагоприятные погодные условия (мокрый снег, ледяной дождь, ветер до 12 м/с).