Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

Для этих целей власти ищут подрядчика.

В мэрии Омска ищут подрядчика под снос незаконно установленных рекламных конструкций. По начальной стоимости 5 млн рублей исполнителю поручат сносить рекламу на фасадах и крышах зданий и отдельных рекламных конструкциях на улицах города. Это, в частности, щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки и электронные табло. Итоги аукциона подведут 25 марта.

Подрядчика планируют привлекать не более 4 раз в месяц. Заниматься этими работами победитель конкурса станет с даты заключения контракта по 28 ноября.

·Экономика/Бизнес

Для этих целей власти ищут подрядчика.

В мэрии Омска ищут подрядчика под снос незаконно установленных рекламных конструкций. По начальной стоимости 5 млн рублей исполнителю поручат сносить рекламу на фасадах и крышах зданий и отдельных рекламных конструкциях на улицах города. Это, в частности, щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки и электронные табло. Итоги аукциона подведут 25 марта.

Подрядчика планируют привлекать не более 4 раз в месяц. Заниматься этими работами победитель конкурса станет с даты заключения контракта по 28 ноября.