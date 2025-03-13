Ремонт двух учреждений из 14 перенесен на следующий год.

Сегодня, 13 марта, на комитете по социальным вопросам в Омском городском Совете заместитель мэра Юрий Казаков рассказал, как обстоят дела с ремонтом городских школ. Работы на объектах начались в 2023-2024 гг., сроки окончания по контрактам должны завершиться к 15 июля 2025 года, чтобы 1 сентября школьники вошли в обновленные классы. Однако есть опасения, что этого не произойдет. «Омск-информ» писал об этом 12 марта.

По словам заммэра Юрия Казакова, ситуация не такая уж и печальная и заверил, что 12 объектов из 14 успеют отремонтировать по графику. Проблемы в двух оставшихся попытаются исправить, но уже в 2026 году. Перенос сроков официально оформлен в декабре 2024 года.

- Речь идет о печально известных объектах, школах №71 и 91, - сказал Юрий Казаков.

Одна из них находится в аварийном состоянии, у другой большинству конструктивных элементов присвоен такой статус. Сейчас школы вновь проходят государственную экспертизу, а новые сметы отданы на проверку. Планируется, что в апреле, когда завершаться все процедуры, рабочие вновь выйдут на объекты. Школу №71 ремонтирует компания «Строительные Материалы Сибири», школу № 91 - компания «ДАНСтрой».

Почти на всех остальных объектах корректируются сметы, так, например, удорожание работ произошло со 160,6 млн руб. до 222 млн в школе №18, которую ремонтирует ООО «АТ-Строй». Сейчас на объекте выполнено лишь на 28% от запланированного. В школе №133 – на 31% - ее тоже ремонтирует этот подрядчик.

«Омск Сайдинг Инвест» занят на работах сразу пяти объектов - это № 11, 14, 21 79, лицей № 29. Степень готовности их различна, но не превышает и 50%. Также как и в школе №129, ее приводит в порядок ООО «СтройКомплект», и школы № 82, которую ремонтирует ООО «РСТ групп». В школах №56, 118, 107 работают «Строительные Материалы Сибири». Лишь 107-ая готова на 73%, есть все шансы успеть к 1 сентября. Пока идет госэкспертиза и проверка смет, подрядчики и мэрия ищут выход из ситуации.

- Многие готовы взять на себя социальные обязательства и работать за свой счет, - сказал Юрий Казаков.

Причиной удорожания работ называют недофинансирование и неучтенные изначально в проектной документации работы, потому что они вскрылись в момент ремонта. Апрель - срок, когда госэкспертиза и проверки должны быть завершены. Закипит ли тогда работа, будет известно уже через месяц.