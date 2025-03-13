Омск-Информ
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·Образование

Ремонт двух учреждений из 14 перенесен на следующий год.

Сегодня, 13 марта, на комитете по социальным вопросам в Омском городском Совете заместитель мэра Юрий Казаков рассказал,  как обстоят дела с ремонтом городских школ. Работы на объектах начались в 2023-2024 гг., сроки окончания по контрактам должны завершиться к 15 июля 2025 года, чтобы 1 сентября школьники вошли в обновленные классы. Однако есть опасения, что этого не произойдет. «Омск-информ» писал об этом 12 марта. 

По словам заммэра Юрия Казакова, ситуация не такая уж и печальная и заверил, что 12 объектов из 14 успеют отремонтировать по графику. Проблемы в двух оставшихся попытаются исправить, но уже в 2026 году. Перенос сроков официально оформлен в декабре 2024 года.

- Речь идет о печально известных объектах, школах №71 и 91, - сказал Юрий Казаков.

Одна из них находится в аварийном состоянии, у другой большинству конструктивных элементов присвоен такой статус. Сейчас школы вновь проходят государственную экспертизу, а новые сметы отданы на проверку. Планируется, что в апреле, когда завершаться все процедуры, рабочие вновь выйдут на объекты. Школу №71 ремонтирует компания «Строительные Материалы Сибири», школу № 91 - компания «ДАНСтрой».

Почти на всех остальных объектах корректируются сметы, так, например, удорожание работ произошло со 160,6 млн руб. до 222 млн в школе №18, которую ремонтирует ООО «АТ-Строй». Сейчас на объекте выполнено лишь на 28% от запланированного. В школе №133 – на 31% - ее тоже ремонтирует этот подрядчик.

«Омск Сайдинг Инвест» занят на работах сразу пяти объектов - это № 11, 14, 21 79, лицей № 29. Степень готовности их различна, но не превышает и 50%. Также как и в школе №129, ее приводит в порядок ООО «СтройКомплект», и школы № 82, которую ремонтирует ООО «РСТ групп». В школах №56, 118, 107 работают «Строительные Материалы Сибири». Лишь 107-ая готова на 73%, есть все шансы успеть к 1 сентября. Пока идет госэкспертиза и проверка смет, подрядчики и мэрия ищут выход из ситуации.

- Многие готовы взять на себя социальные обязательства и работать за свой счет, - сказал Юрий Казаков.

Причиной удорожания работ называют недофинансирование и неучтенные изначально в проектной документации работы, потому что они вскрылись в момент ремонта. Апрель - срок, когда госэкспертиза и проверки должны быть завершены. Закипит ли тогда работа, будет известно уже через месяц.

Наталья Корнеева
·Образование

Ремонт двух учреждений из 14 перенесен на следующий год.

Сегодня, 13 марта, на комитете по социальным вопросам в Омском городском Совете заместитель мэра Юрий Казаков рассказал,  как обстоят дела с ремонтом городских школ. Работы на объектах начались в 2023-2024 гг., сроки окончания по контрактам должны завершиться к 15 июля 2025 года, чтобы 1 сентября школьники вошли в обновленные классы. Однако есть опасения, что этого не произойдет. «Омск-информ» писал об этом 12 марта. 

По словам заммэра Юрия Казакова, ситуация не такая уж и печальная и заверил, что 12 объектов из 14 успеют отремонтировать по графику. Проблемы в двух оставшихся попытаются исправить, но уже в 2026 году. Перенос сроков официально оформлен в декабре 2024 года.

- Речь идет о печально известных объектах, школах №71 и 91, - сказал Юрий Казаков.

Одна из них находится в аварийном состоянии, у другой большинству конструктивных элементов присвоен такой статус. Сейчас школы вновь проходят государственную экспертизу, а новые сметы отданы на проверку. Планируется, что в апреле, когда завершаться все процедуры, рабочие вновь выйдут на объекты. Школу №71 ремонтирует компания «Строительные Материалы Сибири», школу № 91 - компания «ДАНСтрой».

Почти на всех остальных объектах корректируются сметы, так, например, удорожание работ произошло со 160,6 млн руб. до 222 млн в школе №18, которую ремонтирует ООО «АТ-Строй». Сейчас на объекте выполнено лишь на 28% от запланированного. В школе №133 – на 31% - ее тоже ремонтирует этот подрядчик.

«Омск Сайдинг Инвест» занят на работах сразу пяти объектов - это № 11, 14, 21 79, лицей № 29. Степень готовности их различна, но не превышает и 50%. Также как и в школе №129, ее приводит в порядок ООО «СтройКомплект», и школы № 82, которую ремонтирует ООО «РСТ групп». В школах №56, 118, 107 работают «Строительные Материалы Сибири». Лишь 107-ая готова на 73%, есть все шансы успеть к 1 сентября. Пока идет госэкспертиза и проверка смет, подрядчики и мэрия ищут выход из ситуации.

- Многие готовы взять на себя социальные обязательства и работать за свой счет, - сказал Юрий Казаков.

Причиной удорожания работ называют недофинансирование и неучтенные изначально в проектной документации работы, потому что они вскрылись в момент ремонта. Апрель - срок, когда госэкспертиза и проверки должны быть завершены. Закипит ли тогда работа, будет известно уже через месяц.

Наталья Корнеева