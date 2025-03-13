Пробные испытания в формате ЕГЭ по общеобразовательным предметам пройдут в университете 16 марта.

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Учащиеся 10–11-х классов смогут пройти тестирование по математике (профиль), информатике, обществознанию, истории, химии, физике и английскому языку. Чтобы принять участие в тестировании, необходимо пройти электронную регистрацию. Мероприятие проводится в очном формате на базе учебных корпусов ОмГУ. Все предметы (кроме информатики) будут организованы в главном корпусе (Фрунзе, 6), информатика – в 1-м корпусе ОмГУ (пр. Мира, 55а). Начало экзамена – в 10:00.

Участие в тестировании абсолютно бесплатное. Контрольно-измерительные материалы, а также процедура приближены к условиям реального единого государственного экзамена. Проверка работ осуществляется опытными преподавателями-экспертами, входящими в предметные комиссии. Участие в пробном испытании позволит выпускникам оценить свои шансы на успешную сдачу государственного экзамена, получить индивидуальную консультацию экспертов ОмГУ, осознанно и ответственно подойти к летнему экзаменационному процессу.

В университете пробные ЕГЭ проходят не в первый раз. Только в 2024–2025 учебном году школьники уже дважды писали пробные экзамены. Результаты пробных испытаний будут направлены обучающимся в течение двух недель, что позволит школьникам увидеть слабые места и скорректировать подготовку.

С каталогом подготовительных курсов и дополнительных образовательных программ для детей можно ознакомиться на сайте вуза.