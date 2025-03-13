Омск-Информ
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·Происшествия

Чаще всего уголовный кодекс нарушают мужчины 30–49 лет со средним образованием.
Прокуратура Омской области составила портрет типичного преступника. Около 62 % из них в возрасте 30–49 лет. Еще 14 % – старше 50 лет, а 11,4 % – 18–24 лет. Женщины становятся фигурантами уголовных дел в 5 раз реже, чем мужчины (19 % против 81 %).
– Более 64 % лиц (5233), совершивших преступления, не имеют постоянного источника дохода, 2 % являются студентами (164), 3,9 % – служащими (318).
Только у 7,7 % (628) преступников есть высшее образование. У 61 % (4984) – среднее. У 28,9 % (2358) – начальное.
·Происшествия

Чаще всего уголовный кодекс нарушают мужчины 30–49 лет со средним образованием.
Прокуратура Омской области составила портрет типичного преступника. Около 62 % из них в возрасте 30–49 лет. Еще 14 % – старше 50 лет, а 11,4 % – 18–24 лет. Женщины становятся фигурантами уголовных дел в 5 раз реже, чем мужчины (19 % против 81 %).
– Более 64 % лиц (5233), совершивших преступления, не имеют постоянного источника дохода, 2 % являются студентами (164), 3,9 % – служащими (318).
Только у 7,7 % (628) преступников есть высшее образование. У 61 % (4984) – среднее. У 28,9 % (2358) – начальное.