По Омской области свободно гуляли больше 100 беглых зеков

Осужденные уклонялись от отбывания наказания.

В этом году сотрудники оперативного отдела УФСИН по Омской области задержали 138 осужденных, которые уклонялись от отбывания наказания. Из них 96 находились в федеральном розыске.

Как сообщает пресс-службе УФСИН, 25 разыскиваемых поймали во время оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». Еще 113 уклонистов выявили во время региональных оперативно-профилактических мероприятий «Розыск».

