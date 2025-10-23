Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Полиция нашла омича в женском парике, который ломился в чужие квартиры

Мужчина утверждает, что перепутал чужой дом со своим.

Сотрудники полиции поймали мужчину, который разгуливал по Омску в женском парике и, как сообщали горожане, пытался вскрывать квартиры. Любителем переодеваний оказался 47-летний местный житель.

На допросе омич заявил, что квартиры не вскрывал, а просто ошибся домом, потому что был пьян. Однако в краже цветка алоэ из подъезда он сознался.

- Я немного простыл. Хотел его с молоком употребить, - отметил мужчина.

Женскую одежду и парик омич объяснил воздействием алкоголя. После распития он уже несколько раз так наряжался и выходил в город.

·Происшествия

Полиция нашла омича в женском парике, который ломился в чужие квартиры

Мужчина утверждает, что перепутал чужой дом со своим.
t.me/mash_siberia

Сотрудники полиции поймали мужчину, который разгуливал по Омску в женском парике и, как сообщали горожане, пытался вскрывать квартиры. Любителем переодеваний оказался 47-летний местный житель.

На допросе омич заявил, что квартиры не вскрывал, а просто ошибся домом, потому что был пьян. Однако в краже цветка алоэ из подъезда он сознался.

- Я немного простыл. Хотел его с молоком употребить, - отметил мужчина.

Женскую одежду и парик омич объяснил воздействием алкоголя. После распития он уже несколько раз так наряжался и выходил в город.