Женский парик и бутылка: подъезд в центре Омска атакует странный незнакомец

Незнакомец пытается проникнуть в квартиры.

t.me/mash_siberia

В одном из подъездов на улице Масленникова в центре Омска заметили необычного гостя. Мужчина, ранее появлявшийся здесь летом, носит женский парик и с собой бутылку алкоголя.

На видео, опубликованном в телеграм-канале Mash Siberia, видно, что незнакомец подолгу стоит у дверей, пробует открыть замки и внимательно осматривает площадку. Позже жильцы заметили, что камера наблюдения, установленная на этаже, перестала работать – по их мнению, ее мог сломать посторонний в парике.

По словам очевидцев, мужчина «ищет пятый элемент» – так в шутку называют его странные попытки попасть в квартиры. Видео передано в полицию, жители просят соседей быть бдительными.