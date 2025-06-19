Портрет составили исходя из данных за последние пять месяцев.

Омская прокуратура составила типичный портрет преступника за 5 месяцев 2025 года. Всего за это время правоохранители поймали 2808 нарушителей закона.

В основном (97,4 %, или 2736) преступления совершают местные жители. Большинству (62,5 %, или 1756) 30–49 лет. Еще 435 преступников (15,5 %) старше 50 лет. Доля омичей 18–24 лет среди преступников составляет 10,6 %, или 299 человек.

Женщины становятся фигурантами уголовных дел втрое реже, чем мужчины (23,5 против 76,5 %). Более 61 % преступников не имеют постоянной работы, 1,7 % – студенты, 25,8 % – служащие. Высшее образование есть у 9 % преступников, еще у 20 % – полное среднее, 23 % имеют начальное или неполное среднее образование, а 42 % только среднее профессиональное.