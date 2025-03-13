Омск-Информ
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·Происшествия

Только к 0,6 % нарушений Уголовного кодекса приводят наркотики.
За 2024 год правоохранители установили в Омской области 8167 преступников. Из них, по данным прокуратуры, 95,3 % (7780) – местные жители.
При этом 25,8 % (2107) пошли на преступление в состоянии алкогольного опьянения. Еще 0,6 % (50 человек) – в состоянии наркотического опьянения.
Отметим, что прокуратура также составила портрет типичного преступника. Большинство из них – мужчины 30–49 лет со средним образованием.
·Происшествия

Только к 0,6 % нарушений Уголовного кодекса приводят наркотики.
За 2024 год правоохранители установили в Омской области 8167 преступников. Из них, по данным прокуратуры, 95,3 % (7780) – местные жители.
При этом 25,8 % (2107) пошли на преступление в состоянии алкогольного опьянения. Еще 0,6 % (50 человек) – в состоянии наркотического опьянения.
Отметим, что прокуратура также составила портрет типичного преступника. Большинство из них – мужчины 30–49 лет со средним образованием.