Омск-Информ
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·Происшествия

В регионе зафиксировано 147 таких случаев.

Обнародован доклад по работе омского детского омбудсмена Елизаветы Степкиной за 2024 год. В документе упоминаются преступления против несовершеннолетних.

Согласно этим данным, незначительно, но выросло число детей, пострадавших от разных преступлений, почти 1,3 тысячи. Самая значительная доля приходится на неуплату алиментов, 968 случаев. Кроме того, в регионе зарегистрировано 147 случаев преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.  

·Происшествия

В регионе зафиксировано 147 таких случаев.

Обнародован доклад по работе омского детского омбудсмена Елизаветы Степкиной за 2024 год. В документе упоминаются преступления против несовершеннолетних.

Согласно этим данным, незначительно, но выросло число детей, пострадавших от разных преступлений, почти 1,3 тысячи. Самая значительная доля приходится на неуплату алиментов, 968 случаев. Кроме того, в регионе зарегистрировано 147 случаев преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.  