Ограничения для поступления в столичные вузы могут напрямую коснуться выпускников омских школ.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести ограничения для поступления в столичные вузы студентов из провинции. Она указала на то, что в Москве и Санкт-Петербурге учатся более 1,5 млн студентов, многие из них приехали туда из регионов.

Столичные вузы, отмечает Матвиенко, собирают студентов со всей страны, увеличивая прием на платные места, и «штампуют специалистов по профессиям, которые не нужны рынку труда. В итоге вместо истории успеха, на которую рассчитывают родители студентов-провинциалов, получаются истории неудачников.

– Давайте поставим задачу в течение пяти лет уменьшать наборы в высшие учебные заведения. Набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям – и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома, – заявила Валентина Матвиенко.

Отметим, что Министерство науки и высшего образования может контролировать набор на бюджетные места. Платные являются прерогативой вузов. Судя по всему, власти могут пойти на изменение законодательства и отдать этот вопрос на откуп Минобрнауки.