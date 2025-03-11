Еще несколько недель назад в списке было 38 ветеранов Великой Отечественной войны.

На комитете по социальным вопросам Омского городского Совета, который состоится 13 марта, будет рассмотрен список ветеранов-фронтовиков, которым будет присвоено звание «Почетный гражданин города Омска». Ранее сообщалось, что звание присвоят 38 ветеранам, но за несколько недель этот список сократился на четыре фамилии, и теперь в нем всего 34 человека.

Депутаты установили сокращенный перечень документов, необходимых для этой процедуры в отношении участников Великой Отечественной войны. Голосовать за кандидатуру будут не тайным голосованием, как это принято в подобных случаях, а открытым, и списком, а не пофамильно.

Напомним, что президент РФ и Минобороны инициировали наделение участников Великой Отечественной войны званием почетного гражданина региона, города, муниципалитета в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Омский проект решения разработан для реализации федеральной инициативы.