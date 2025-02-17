Омск-Информ
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·Общество

Все проживающие в Омске участники Великой Отечественной войны станут почетными гражданами города.

Число почетных граждан Омска разом увеличится на 38 человек. Звания получат все проживающие в городе участники Великой Отечественной войны, сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

– В эту среду, 19 февраля, на заседании Омского городского совета сделаем первый шаг по юридическому оформлению этого решения. Знаю, что депутаты от «Единой России» его полностью поддерживают, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Глава города также встретился с двумя участниками Великой Отечественной войны и вручил им медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».

·Общество

Все проживающие в Омске участники Великой Отечественной войны станут почетными гражданами города.

Число почетных граждан Омска разом увеличится на 38 человек. Звания получат все проживающие в городе участники Великой Отечественной войны, сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

– В эту среду, 19 февраля, на заседании Омского городского совета сделаем первый шаг по юридическому оформлению этого решения. Знаю, что депутаты от «Единой России» его полностью поддерживают, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Глава города также встретился с двумя участниками Великой Отечественной войны и вручил им медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».