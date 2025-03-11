Мотивы преступления они объяснить не смогли.

Ленинский районный суд Омска заключил под стражу двоих жителей Омска. Ранее неоднократно судимых мужчин, 38 и 39 лет, обвиняют в грабеже.

Как сообщили в полиции, омичи ворвались в дом на улице 6-й Станционной, избили 60-летнего знакомого и похитили у него сумку с документами и 2800 рублей. Старший из нападавших поджег дом.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых на улице 5-й Ленинградской. Они не смогли объяснить причину своих поступков, сославшись на сильное алкогольное опьянение.

Следователь возбудил уголовное дело. Только за грабеж мужчинам грозит по 7 лет колонии.

Ущерб от пожара устанавливают.